ФФККР перенесла все январские московские турниры, включая Кубок Первого канала

На официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) появилось объявление касательно проведения турниров в январе 2023 года в Москве. Они были отменены из-за изменений в законодательстве с 1 января 2023 года.

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«В связи с необходимостью всем спортивным организациям привести свои документы в соответствие с вышеуказанными законами, все соревнования московского календаря отменяются с 1 по 25 января 2023 года и переносятся на неопределенный срок», — гласит объявление.

В январе в столице должны были пройти Кубок города Москвы по фигурному катанию (11-13 января) и Кубок Первого канала (21-22 января).

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.