Этап по горнолыжному спорту в Германии отменен из-за отсутствия снега

Соревнования, запланированные на 28, 29 января будут перенесены на другой срок.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отменила этап Кубка мира по горнолыжному спорту в Гармиш-Партенкирхене (Германия), сообщается на сайте организации.

Причина заключается в критической ситуации со снегом. Этап Кубка мира был запланирован на 28, 29 января и включал в себя включали скоростной спуск и гигантский слалом.

Организаторы не исключают проведение этапа в другом месте.