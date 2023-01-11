Супруга заболевшего тренера Мишина рассказала о его состоянии

"Он заболел, но несильно – голос сел, на каток не ходит, лечится, еще с Красноярска это потянулось. Здоровье важнее всего, в группе все под контролем – и я хожу, и Татьяна Прокофьева. Посмотрим, как будет вечером, днем он говорил, что уже лучше, будем надеяться, что это не грипп", - заявила Мишина.