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1 час назад

Супруга заболевшего тренера Мишина рассказала о его состоянии

Газета.Ruиещё 3

Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заболел после чемпионата России - 2023, который состоялся в Красноярске, сообщает ТАСС. Об этом сообщила супруга специалиста Татьяна Мишина, которая также работает в его тренерском штабе.

Супруга заболевшего тренера Мишина рассказала о его состоянии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Он заболел, но несильно – голос сел, на каток не ходит, лечится, еще с Красноярска это потянулось. Здоровье важнее всего, в группе все под контролем – и я хожу, и Татьяна Прокофьева. Посмотрим, как будет вечером, днем он говорил, что уже лучше, будем надеяться, что это не грипп", - заявила Мишина.

Сам Мишин в комментарии РИА Новости заявил, что врачи выявили у него подозрение на пневмонию. На каток он пока не ходит и тренировки не проводит, чтобы не подвергнуть риску заражения своих фигуристов.

Под руководством 81-летнего Мишина тренируются чемпионка мира, Европы и России Елизавета Туктамышева, призер чемпионата мира и Европы, трехкратный чемпион России Михаил Коляда, чемпион России Евгений Семененко.

Ранее сообщалось, что Мишин пожелал здоровья олимпийскому чемпиону Роману Костомарову, попавшему в больницу, а также рассказал, что сам столкнулся с пневмонией.

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