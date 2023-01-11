Супруга заболевшего тренера Мишина рассказала о его состоянии

Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заболел после чемпионата России - 2023, который состоялся в Красноярске, сообщает ТАСС. Об этом сообщила супруга специалиста Татьяна Мишина, которая также работает в его тренерском штабе.
"Он заболел, но несильно – голос сел, на каток не ходит, лечится, еще с Красноярска это потянулось. Здоровье важнее всего, в группе все под контролем – и я хожу, и Татьяна Прокофьева. Посмотрим, как будет вечером, днем он говорил, что уже лучше, будем надеяться, что это не грипп", - заявила Мишина.
Сам Мишин в комментарии РИА Новости заявил, что врачи выявили у него подозрение на пневмонию. На каток он пока не ходит и тренировки не проводит, чтобы не подвергнуть риску заражения своих фигуристов.
Под руководством 81-летнего Мишина тренируются чемпионка мира, Европы и России Елизавета Туктамышева, призер чемпионата мира и Европы, трехкратный чемпион России Михаил Коляда, чемпион России Евгений Семененко.
Ранее сообщалось, что Мишин пожелал здоровья олимпийскому чемпиону Роману Костомарову, попавшему в больницу, а также рассказал, что сам столкнулся с пневмонией.