Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
1 час назад

Восстанавливающийся после тяжелой травмы саночник Павличенко провел первую тренировку

ТАСС

Двукратный чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко, получивший тяжелую травму ноги на сентябрьском сборе в Сочи, присоединился к национальной сборной и уже совершил первые тренировочные спуски. Об этом ТАСС в четверг сообщил главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

Саночник Павличенко провел первую тренировку после тяжелой травмы
Фото: ТАССТАСС

20 сентября у Павличенко во время игры в волейбол случился разрыв ахиллова сухожилия, на следующий день спортсмен был прооперирован, после чего длительное время восстанавливался.

"Семен приехал на январский сбор команды в Сочи и сегодня принял участие вместе со всеми в первой тренировке, - сказал Чудинов. - Он стартовал с шестого виража, потому что было непонятно, как поведет себя стопа. Семен пока чувствует определенный дискомфорт, но ему уже можно тренироваться после того, как физиотерапевт наложил хороший тейп. Мы переживали, как Семен будет тормозить, но все нормально, он катается".

"Стараемся максимально обезопасить спортсмена, хотя все предусмотреть невозможно. Это же санный спорт. Но очень важно, чтобы в этом сезоне Семен получил определенный накат. У него есть желание поработать над санями, есть определенные технические решения в голове, надо все опробовать и откатать", - добавил тренер.

В активе 31-летнего Павличенко две серебряные и две бронзовые медали мировых первенств, он является шестикратным чемпионом Европы. На Олимпиаде 2022 года в Пекине спортсмен занял 10-е место в личном турнире.

Зимние виды спорта,Сергей Чудинов,Семен Павличенко,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители