Саночник Павличенко провел первую тренировку после тяжелой травмы

"Семен приехал на январский сбор команды в Сочи и сегодня принял участие вместе со всеми в первой тренировке, - сказал Чудинов. - Он стартовал с шестого виража, потому что было непонятно, как поведет себя стопа. Семен пока чувствует определенный дискомфорт, но ему уже можно тренироваться после того, как физиотерапевт наложил хороший тейп. Мы переживали, как Семен будет тормозить, но все нормально, он катается".