Саночник Павличенко провел первую тренировку после тяжелой травмы

Двукратный чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко, получивший тяжелую травму ноги на сентябрьском сборе в Сочи, присоединился к национальной сборной и уже совершил первые тренировочные спуски. Об этом ТАСС в четверг сообщил главный тренер сборной России Сергей Чудинов.
20 сентября у Павличенко во время игры в волейбол случился разрыв ахиллова сухожилия, на следующий день спортсмен был прооперирован, после чего длительное время восстанавливался.
"Семен приехал на январский сбор команды в Сочи и сегодня принял участие вместе со всеми в первой тренировке, - сказал Чудинов. - Он стартовал с шестого виража, потому что было непонятно, как поведет себя стопа. Семен пока чувствует определенный дискомфорт, но ему уже можно тренироваться после того, как физиотерапевт наложил хороший тейп. Мы переживали, как Семен будет тормозить, но все нормально, он катается".
"Стараемся максимально обезопасить спортсмена, хотя все предусмотреть невозможно. Это же санный спорт. Но очень важно, чтобы в этом сезоне Семен получил определенный накат. У него есть желание поработать над санями, есть определенные технические решения в голове, надо все опробовать и откатать", - добавил тренер.
В активе 31-летнего Павличенко две серебряные и две бронзовые медали мировых первенств, он является шестикратным чемпионом Европы. На Олимпиаде 2022 года в Пекине спортсмен занял 10-е место в личном турнире.