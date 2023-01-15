Елистратов назвал причины пропуска этапа Кубка России по шорт-треку

"Решение о пропуске этапа Кубка России в Смоленске было принято, так как финал совсем скоро, он будет проходить в Рыбинске в начале февраля, целесообразно готовиться непосредственно к нему. Часть подготовки у нас проходила в Сочи, получился хороший сбор, очень понравилось, он проходил с 3 по 14 января", - сказал Елистратов.