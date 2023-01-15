«Катание без границ». Костнер прокатилась по замёрзшему озеру

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в одиночном катании, итальянская фигуристка Каролина Костнер опубликовала новое видео в социальных сетях, в котором показала, как катается на коньках по замёрзшему озеру в Альпах.

«Катание без границ», — подписала видео фигуристка на итальянском и английском языках.