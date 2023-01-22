В Казани прошла церемония открытия Специальной Олимпиады

"Большая честь и ответственность - быть сегодня вместе с вами на церемонии открытии Единых игр Специальной Олимпиады. Хочу выразить признательность Республике Татарстан и городу Казани за радушие, доброту, гостеприимство и создание атмосферы Игр, которые важны сейчас, как никогда. Организаторы церемонии открытия создали такую атмосферу доброты и открытости, говоря о самых важных принципах нашей жизни: о доме, о семье, о любви и дружбе. Это яркий пример того, что все мы являемся приверженцами этих ценностей", - сказал Матыцин.