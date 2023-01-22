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1 час назад

В Казани прошла церемония открытия Специальной Олимпиады

ТАССиещё 2

Церемония открытия Единых игр Специальной Олимпиады прошла в воскресенье в Казани. Мероприятие прошло на территории "Казань Экспо".

В Казани прошла церемония открытия Специальной Олимпиады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В церемонии приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер.

"Большая честь и ответственность - быть сегодня вместе с вами на церемонии открытии Единых игр Специальной Олимпиады. Хочу выразить признательность Республике Татарстан и городу Казани за радушие, доброту, гостеприимство и создание атмосферы Игр, которые важны сейчас, как никогда. Организаторы церемонии открытия создали такую атмосферу доброты и открытости, говоря о самых важных принципах нашей жизни: о доме, о семье, о любви и дружбе. Это яркий пример того, что все мы являемся приверженцами этих ценностей", - сказал Матыцин.

"Наша миссия - создать условия, чтобы вы не чувствовали себя в дискомфорте, а чувствовали себя членами большой семьи, живущей в нашем великом доме, в России, и спорт помогает почувствовать радость единения. Игры проходят в непростых условиях, но мы как всегда демонстрируем открытость. Это великая миссия - быть вместе и создавать все необходимое, чтобы наши дети гордились историей, были гордыми сегодняшним днем и с уверенностью смотрели в будущее", - добавил министр.

Единые игры Специальной Олимпиады среди спортсменов с нарушениями интеллекта пройдут в Казани с 22 по 26 января. Соревнования пройдут по 18 зимним и летним видам спорта. Основной целью соревнований является социализация людей с интеллектуальными нарушениями через регулярные занятия спортом, а также повышение информированности общества о достижениях атлетов Специальной Олимпиады.

Зимние виды спорта,Ольга Слуцкер,Олег Матыцин,Рустам Минниханов,
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