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34 минуты назад

Мэр Турина высказался об участии России в Универсиаде 2025 года

Елена Прошина

Мэр Турина Стефано Ло Руссо выразил надежду, что Россия примет участие в зимней Универсиаде 2025 года. Его слова приводит Inside the Games.

Мэр Турина высказался об участии России в Универсиаде 2025 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Руссо напомнил, что сборная РФ завоевала большее число медалей на Универсиадах. При этом из-за ситуации на Украине ее не допустили до участия в зимней Универсиаде — 2023 в американском Лейк-Плэсиде. Руссо назвал конфликт «очень сложным моментом для европейцев, в котором они не уверены».

«Мы надеемся, что в 2025 году все решится и мы сможем принять очень большие делегации из России и Украины», — отметил он.

По мнению Руссо, спорт станет «очень важным посланием мира, инклюзивности и интеграции». Он призвал страны Евросоюза сосредоточиться на «преодолении такой ситуации».

Зимние виды спорта,Стефано Руссо,ЕС,
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