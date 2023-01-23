Мэр Турина высказался об участии России в Универсиаде 2025 года

Руссо напомнил, что сборная РФ завоевала большее число медалей на Универсиадах. При этом из-за ситуации на Украине ее не допустили до участия в зимней Универсиаде — 2023 в американском Лейк-Плэсиде. Руссо назвал конфликт «очень сложным моментом для европейцев, в котором они не уверены».