Мэр Турина высказался об участии России в Универсиаде 2025 года

Мэр Турина Стефано Ло Руссо выразил надежду, что Россия примет участие в зимней Универсиаде 2025 года. Его слова приводит Inside the Games.
Руссо напомнил, что сборная РФ завоевала большее число медалей на Универсиадах. При этом из-за ситуации на Украине ее не допустили до участия в зимней Универсиаде — 2023 в американском Лейк-Плэсиде. Руссо назвал конфликт «очень сложным моментом для европейцев, в котором они не уверены».
«Мы надеемся, что в 2025 году все решится и мы сможем принять очень большие делегации из России и Украины», — отметил он.
По мнению Руссо, спорт станет «очень важным посланием мира, инклюзивности и интеграции». Он призвал страны Евросоюза сосредоточиться на «преодолении такой ситуации».