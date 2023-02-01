Роднина отреагировал на возможные бойкоты Олимпиады-2024

"Флаг им в руки! Если государство бойкотирует Игры по политическим мотивам, то в следующих двух Олимпиадах оно не будет принимать участие. Если только МОК не поменяет что-то в своей хартии. Массовый бойкот? Все будет зависеть от того, какое решение примет МОК. Учитывая, что господин Бах себя проявил как человека, который не всегда следует интересам спорта и олимпийского движения, на него надежды мало", — цитирует Роднину "Спорт-Экспресс".