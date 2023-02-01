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17 часов назад

Роднина отреагировал на возможные бойкоты Олимпиады-2024 фразой "флаг им в руки"

Газета.Ruиещё 15

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Государственной думы Ирина Роднина отреагировала на заявления ряда стран о возможном бойкоте Игр-2024 в случае допуска российских и белорусских атлетов.

Роднина отреагировал на возможные бойкоты Олимпиады-2024
Фото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»Владимир Федоренко/РИА «Новости»

"Флаг им в руки! Если государство бойкотирует Игры по политическим мотивам, то в следующих двух Олимпиадах оно не будет принимать участие. Если только МОК не поменяет что-то в своей хартии. Массовый бойкот? Все будет зависеть от того, какое решение примет МОК. Учитывая, что господин Бах себя проявил как человека, который не всегда следует интересам спорта и олимпийского движения, на него надежды мало", — цитирует Роднину "Спорт-Экспресс".

Ранее министр спорта Польши Камил Бортничук рассказал о намерении создать коалицию, направленную против участия россиян и белорусов в Играх-2024. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Верховной рады Жан Беленюк ранее сообщил, что 3 февраля Генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета Украины рассмотрит возможность бойкота ОИ-2024.

Зимние виды спорта,Жан Беленюк,Ирина Роднина,Верховная Рада,Генассамблея ООН,Госдума,
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