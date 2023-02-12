Актриса Екатерина Гусева поддержала Романа Костомарова

Актриса театра и кино Екатерина Гусева обратилась со словами поддержки к олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову.

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«Рома! Давай! Дурные мысли гони, и на волевых, вооружившись любовью любимой женщины, дочери, сына, мамы своей и отца, нашей любовью, твоих друзей, людей, которые во всём мире посылают тебе дециллионы джоулей добра — восстанавливайся!!! Верю! Верим в тебя!!!» — написала Гусева на своей странице в социальной сети.