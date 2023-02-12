Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
18 часов назад

Актриса Екатерина Гусева поддержала Романа Костомарова

Чемпионат.comиещё 3

Актриса театра и кино Екатерина Гусева обратилась со словами поддержки к олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову.

Актриса Екатерина Гусева поддержала Романа Костомарова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рома! Давай! Дурные мысли гони, и на волевых, вооружившись любовью любимой женщины, дочери, сына, мамы своей и отца, нашей любовью, твоих друзей, людей, которые во всём мире посылают тебе дециллионы джоулей добра — восстанавливайся!!! Верю! Верим в тебя!!!» — написала Гусева на своей странице в социальной сети.

Напомним, Роман Костомаров попал в больницу 10 января с тяжёлой пневмонией. Из-за длительного нахождения на аппаратах ЭКМО и ИВЛ у фигуриста ухудшилось периферийное кровообращение, стал развиваться некроз и были ампутированы стопы. Позже стало известно, что Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить их кровоснабжение.

Зимние виды спорта,Роман Костомаров,Илья Авербух,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители