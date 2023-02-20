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56 минут назад

Чудинов рассказал, что сборная России оснащена санями отечественного производства

ТАССиещё 4

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Национальная команда России по санному спорту полностью оснащена санями и комбинезонами отечественного производства. Об этом журналистам в понедельник заявил главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов.

"Команда полностью оснащена санями российского производства. Последние импортные сани у нас были во время Игр в Сочи, когда российскую сборную тренировал иностранный тренер. Комбинезоны тоже российского производства. Пожалуй, только перчатки и обувь у нас импортные, потому что по техническому регламенту мы должны выступать только в них", - сказал Чудинов.

Международная федерация санного спорта перед началом сезона приняла решение не допускать российских саночников до соревнований под своей эгидой из-за обострения ситуации на Украине.

Зимние виды спорта,Сергей Чудинов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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