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1 час назад

РУСАДА обжаловало в CAS решение признать Валиеву невиновной в допинговом деле

Газета.Ruиещё 5

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обжаловало в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение дисциплинарного антидопингового комитета признать фигуристку Камилу Валиеву невиновной в нарушении по делу о допинге. Об этом сообщает РИА Новости. "РУСАДА добивается от CAS отменить оспариваемое решение и признать спортсменку виновной в нарушении антидопинговых правил", - сказано в сообщении. Напомним, что во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг спортсменки. В пробе Валиевой, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. В итоге она приняла участие в женском турнире и стала четвертой. До этого в составе сборной России Валиева выиграла золото командного турнира. 13 января Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уведомило его о решении трибунала организации оправдать Валиеву, которая не несет вины за нарушение антидопинговых правил. Однако спортсменку лишили золотой медали чемпионата России 2021 года. 21 февраля WADA обжаловало дело Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS). Ранее Александр Жулин признался, что не испытывает надежд на благополучное завершение дела Камилы Валиевой.

РУСАДА обжаловало в CAS решение признать Валиеву невиновной в допинговом деле
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Зимние виды спорта,Камила Валиева,Александр Жулин,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
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