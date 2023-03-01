Вик Уайлд рассказал, чем занимается после завершения карьеры

Двукратный олимпийский чемпион, российский сноубордист Вик Уайлд рассказал, чем занимается после завершения спортивной карьеры.

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«Сейчас я катаюсь с друзьями и смотрю за молодыми спортсменами. Например, сегодня я катался с человеком, которому, возможно, всего 17–18 лет. Но он очень хорошо выступил», — приводит слова Уайлда «Матч ТВ».

В феврале 2022 года Вик Уайлд объявил о завершении спортивной карьеры. Однако, несмотря на уход, Уайлд выступил на чемпионате России, который только вчера, 28 февраля, завершился в Южно Сахалинске.