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10 часов назад

Украинские фехтовальщики решили не участвовать на турнирах FIE с россиянами

Чемпионат.comиещё 6

Президиум Федерации фехтования Украины (ФФУ) принял решение не принимать участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации фехтования (FIE), к которым со второй половины апреля допущены российские и белорусские спортсмены. Решение касается как фехтовальщиков и тренеров, так и судей. Планируется также агитировать против выступления на одних турнирах с россиянами и белорусами спортсменов других стран.

Украинские фехтовальщики решили не участвовать на турнирах FIE с россиянами
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Конкретный план действий украинских спортсменов и тренеров на ближайших соревнованиях, к которым будут допущены россияне и белорусы, разработает специально созданная группа. Также президиум планирует обжаловать решение конгресса FIE о возвращении российских и белорусских фехтовальщиков на международные турниры.

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