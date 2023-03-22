Каори Сакамото выиграла коротокую программу на ЧМ в Японии, Губанова не попала в топ-10

Завершились соревнования в женском одиночном катании на чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония). По итогам короткой программы лидирует японка Каори Сакамото (79,24). Второе место занимает представительница Южной Кореи Хаен Ли (73,62). Третий результат у японки Маи Михары (73,46).

Выступающая за Грузию уроженка Тольятти Анастасия Губанова (65,40) занимает 11-е место. Уроженка Москвы Екатерина Куракова (65,69), представляющая Польшу, идёт 9-й.

Итоговые результаты короткой программы у женщин:

1. Каори Сакамото (Япония) — 79,24 балла, 2. Хаен Ли (Южная Корея) — 73,62 балла, 3. Мая Михара (Япония) — 73,46 балла.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 20 по 26 марта 2023 года. Произвольную программу фигуристки представят 24 марта.