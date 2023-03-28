Daily Mail: российским спортсменам могут запретить участие в игровых видах спорта на Олимпиаде в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает вариант, при котором российские спортсмены могут быть допущены к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе, но не примут участия в игровых видах спорта. Об этом пишет Daily Mail.

В публикации отмечается, что несмотря на то, что руководство МОК в январе выступило за возвращение россиян на международные соревнования в нейтральном статусе, оно может изменить свою позицию из-за давления, оказываемого рядом стран, которые требуют полностью исключить возможность выступления российских атлетов на Олимпиаде. В качестве других мер комитет рассматривает запрет на участие спортсменов из РФ, которых на Западе считают «виновными в военных преступлениях», и тех, кто активно поддерживает спецоперацию на Украине.