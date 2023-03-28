Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
9 часов назад

Daily Mail: российским спортсменам могут запретить участие в игровых видах спорта на Олимпиаде в Париже

BFM.RUиещё 15

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает вариант, при котором российские спортсмены могут быть допущены к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе, но не примут участия в игровых видах спорта. Об этом пишет Daily Mail.

Daily Mail: российским спортсменам могут запретить участие в игровых видах спорта на Олимпиаде в Париже
Фото: BFM.RUBFM.RU

В публикации отмечается, что несмотря на то, что руководство МОК в январе выступило за возвращение россиян на международные соревнования в нейтральном статусе, оно может изменить свою позицию из-за давления, оказываемого рядом стран, которые требуют полностью исключить возможность выступления российских атлетов на Олимпиаде. В качестве других мер комитет рассматривает запрет на участие спортсменов из РФ, которых на Западе считают «виновными в военных преступлениях», и тех, кто активно поддерживает спецоперацию на Украине.

Источники Daily Mail отмечают, что подобное решение Международного олимпийского комитета может стать рискованным, так как эксперты ООН ранее заявили, что российские спортсмены не могут быть исключены из соревнований, даже если они являются участниками СВО. Исполком МОК обсудит вопрос о допуске россиян к международным соревнованиям 28 марта.

Зимние виды спорта,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий