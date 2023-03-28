Daily Mail: российским спортсменам могут запретить участие в игровых видах спорта на Олимпиаде в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает вариант, при котором российские спортсмены могут быть допущены к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе, но не примут участия в игровых видах спорта. Об этом пишет Daily Mail.
В публикации отмечается, что несмотря на то, что руководство МОК в январе выступило за возвращение россиян на международные соревнования в нейтральном статусе, оно может изменить свою позицию из-за давления, оказываемого рядом стран, которые требуют полностью исключить возможность выступления российских атлетов на Олимпиаде. В качестве других мер комитет рассматривает запрет на участие спортсменов из РФ, которых на Западе считают «виновными в военных преступлениях», и тех, кто активно поддерживает спецоперацию на Украине.
Источники Daily Mail отмечают, что подобное решение Международного олимпийского комитета может стать рискованным, так как эксперты ООН ранее заявили, что российские спортсмены не могут быть исключены из соревнований, даже если они являются участниками СВО. Исполком МОК обсудит вопрос о допуске россиян к международным соревнованиям 28 марта.