Бобслеисты Гайтюкевич и Лаптев стали чемпионами России в двойках

Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев стали победителями соревнований двоек на чемпионате России.

Второе место заняли Кирилл Голубев и Илья Малых. Бронзовыми призёрами стали Степан Дубинко и Александр Ефимов .

В женских соревнованиях в монобобе победу одержала Надежда Сергеева, показавшая лучшее время во всех четырех спусках. Второй стала Анастасия Макарова, третьей — Любовь Черных.