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11 минут назад

Бобслеисты Гайтюкевич и Лаптев одержали победу в двойках на чемпионате России

Чемпионат.com

Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев стали победителями соревнований двоек на чемпионате России.

Бобслеисты Гайтюкевич и Лаптев стали чемпионами России в двойках
Фото: соцсетисоцсети

Второе место заняли Кирилл Голубев и Илья Малых. Бронзовыми призёрами стали Степан Дубинко и Александр Ефимов.

В женских соревнованиях в монобобе победу одержала Надежда Сергеева, показавшая лучшее время во всех четырех спусках. Второй стала Анастасия Макарова, третьей — Любовь Черных.

Соревнования стартовали 26 марта в Сочи на олимпийской трассе «Санки». В программу соревнований входят состязания среди монобобов, двухместных и четырехместных экипажей. 12 пилотов выступят среди женщин, 13 пилотов заявлены в состязаниях среди мужчин. Завершится соревновательная программа 31 марта.

Зимние виды спорта,Ростислав Гайтюкевич,Любовь Черных,Кирилл Голубев,Анастасия Макарова,Алексей Лаптев,Надежда Сергеева,Александр Ефимов,
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