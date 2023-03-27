«Поэтому некоторые спортсмены спрашивают у меня: "Надеюсь, ты еще не завязал? Еще рано это делать, ты должен бороться дальше!" Мне это писали не только мои иностранные соперники, но и их тренеры. Скажу за себя, что я не заметил каких-то изменений в общении с теми ребятами, с которыми были дружеские отношения и раньше», — сказал бобслеист.