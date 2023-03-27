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58 минут назад

Российский бобслеист рассказал об отношении к нему зарубежных спортсменов

Елена Прошина

Бобслеист Ростислав Гайтюкевич заявил, что многие зарубежные спортсмены ждут его возвращения на международные старты и не изменили к нему хорошего отношения. Об этом россиянин рассказал в беседе с ТАСС.

Гайтюкевич отметил, что сейчас практически не ведет социальные сети.

«Поэтому некоторые спортсмены спрашивают у меня: "Надеюсь, ты еще не завязал? Еще рано это делать, ты должен бороться дальше!" Мне это писали не только мои иностранные соперники, но и их тренеры. Скажу за себя, что я не заметил каких-то изменений в общении с теми ребятами, с которыми были дружеские отношения и раньше», — сказал бобслеист.

Он признался, что ему «тяжело было смотреть» на чемпионат Европы и не участвовать в нем. Гайтюкевич напомнил, что в прошлом сезоне завоевал на соревновании две бронзовые медали и мог бы и сейчас «бороться за награды». Напомним, что в июле 2022 года Международная федерация бобслея и скелетона запретила российским спортсменам выступать на соревнованиях под своей эгидой на неопределенное время.

Зимние виды спорта,Видео,Ростислав Гайтюкевич,
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