Екатерина Боброва: понятное дело, Малинин не за третьим местом ехал на чемпионат мира

«Я очень переживала за Илью [Малинина], я очень хоте ла, чтобы он сделал свои прыжки. Он их попробовал, ему хотелось, он большой молодец, но с таким контентом было сложно показать программу. Я предполагала – если он идеально чисто катается, кто-то ошибается, то он становится первым. Понятное дело, что он не за третьим местом ехал на чемпионат мира.

Тем не менее я очень хотела, чтобы выиграл Сёма Уно, потому что мне очень нравятся его программы в этом сезоне. Мне очень нравится его катание. Он не заявляет шесть четверных, но заявляет пять и прыгает их стабильно в программе, и от этого не теряется программа – заходы, мягкость колена, работа корпусом… Он абсолютный победитель этого чемпионата мира и по сезону», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».