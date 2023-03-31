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53 минуты назад

Нидерланды завершили интеграцию своих сухопутных войск в состав германских

ТАСС

ГААГА, 31 марта. /ТАСС/. Нидерланды завершили интеграцию своих сухопутных войск с сухопутными войсками ФРГ. Торжественная церемония, в рамках которой 13-я легкая бригада голландской армии официально вошла в состав германской 10-й танковой дивизии, прошла во дворце Файтсхёххайм, сообщило в четверг вечером нидерландское Минобороны.

В ходе мероприятия германскому соединению было символически передано знамя голландской бригады, дислоцирующейся в муниципалитете Орсхот на юге Нидерландов.

"Благодаря этому сотрудничеству мы укрепляем нашу военную мощь и повышаем способность действовать совместно, - отметила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. - Это способствует укреплению НАТО и ЕС".

Этот шаг означает, что все три голландские сухопутные бригады теперь интегрированы в сухопутные войска Германии. В 2014 году 11-я аэромобильная бригада вошла в состав немецкой дивизии быстрых войск, а в 2016-м 43-я механизированная бригада - в состав 1-й танковой дивизии ФРГ. Обе страны также интенсивно сотрудничают с 1995 года в рамках 1-го германско-голландского корпуса, который входит в состав Сил быстрого реагирования НАТО. Кроме того, у Германии и Нидерландов частично объединены подразделения ПВО.

По данным местных СМИ, в состав германской 10-й танковой дивизии входят около 50 тыс. военнослужащих, 8 тыс. из которых являются голландцами.

Интеграция означает, что все три голландские бригады официально входят в состав соответствующих германских подразделений, и имеет несколько преимуществ. Например, страны могут совместно организовывать подготовку и обучение военнослужащих, совместно осуществлять материально-техническое обеспечение войск. Это также способствует более эффективному взаимодействию солдат при участии в совместных операциях. При этом фактически голландские бригады остаются подчиненными Минобороны Нидерландов и решение об их участии в миссиях и операциях остается за властями страны.

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