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1 час назад

Роднина о требованиях поляков к россиянам: они свой поганый характер уже устали показывать

Газета.Ru

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Государственной думы Ирина Роднина отреагировала на слова министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука. Тот ранее заявлял, что российские спортсмены для участия в Европейских играх должны подписать заявление об осуждении спецоперации на Украине.

Роднина высказалась о требованиях поляков к россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Польша может что-то требовать у кого угодно, только не у России. Они свой поганый характер уже устали показывать. Пускай сидят и требуют что-то сами у себя и у Прибалтийских стран», — передает слова Родниной «Спорт-Экспресс».

Европейские игры пройдут в городах Польши с 9 по 25 июня 2023 года.

28 марта в Швейцарии прошел первый день заседания исполкома МОК, на котором обсуждался вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

Организация рекомендовала допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

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