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1 час назад

Тренеры Василевский и Лавренчук ушли из клуба "Армия фигурного катания"

ТАССиещё 1

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Тренер Алексей Василевский и его супруга Юлия Лавренчук больше не работают в московском клубе "Армия фигурного катания". Об этом ТАСС в среду сообщил президент Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) Антон Абдурахманов.

"Алексей Василевский и Юлия Лавренчук больше не работают в академии "Армия фигурного катания", - сообщил Абдурахманов.

На вопрос ТАСС, связан ли уход Василевского и Лавренчук с жестоким обращением с учениками, о чем ранее появилась информация в соцсетях, Абдурахманов сообщил: "Нет, эту информацию я подтвердить не могу - причина там иная. Что же касается информации о жестоком обращении с детьми со стороны родителей и тренеров, о чем в последнее время появилось немало информации, то мы внимательно следим за происходящим и на ближайшем исполкоме вопрос будет поднят на уровне дисциплинарной комиссии ФФКМ".

Василевский и Лавренчук работали в команде "Ангелы Плющенко", четыре года назад специалисты перешли в академию "Армия фигурного катания".

Зимние виды спорта,Алексей Василевский,
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