Тренеры Василевский и Лавренчук ушли из клуба "Армия фигурного катания"

На вопрос ТАСС, связан ли уход Василевского и Лавренчук с жестоким обращением с учениками, о чем ранее появилась информация в соцсетях, Абдурахманов сообщил: "Нет, эту информацию я подтвердить не могу - причина там иная. Что же касается информации о жестоком обращении с детьми со стороны родителей и тренеров, о чем в последнее время появилось немало информации, то мы внимательно следим за происходящим и на ближайшем исполкоме вопрос будет поднят на уровне дисциплинарной комиссии ФФКМ".