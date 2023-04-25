Федерация фехтования Украины подала иск в суд Лозанны на решение FIE о допуске россиян

ТАСС, 25 апреля. Федерация фехтования Украины обратилась в Окружной суд Лозанны с просьбой приостановить выполнение решения Международной федерации фехтования (FIE) о допуске российских и белорусских спортсменов до соревнований. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Федерации фехтования Украины.
10 марта конгресс FIE разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. В связи с этим несколько стран сообщили об отмене соревнований на своей территории.
"5 апреля 2023 года Федерация фехтования Украины подала в Окружной суд Лозанны заявление о принятии мер предосторожности в виде приостановления выполнения решения внеочередного конгресса Международной федерации фехтования от 10 марта 2023 года о допуске российских и белорусских атлетов и официальных лиц федераций фехтования этих стран к индивидуальным и командным соревнованиям. Федерация фехтования Украины просит суд ограничить любые действия FIE и ее органов, направленные на выполнение решения внеочередного конгресса FIE", - говорится в заявлении.
30 марта Федерация фехтования Украины подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) об отмене решения FIE по допуску спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям.
28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Решение по участию россиян и белорусов в Олимпиаде в Париже будет принято позднее.