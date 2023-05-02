В МИД РФ заявили, что большинство стран поддерживают возвращение России в мировой спорт

В МИД России заявили, что подавляющее большинство стран - членов Международного олимпийского комитета (МОК) поддерживают возвращение отечественных атлетов в мировой спорт. "Подавляющее большинство стран - членов международного олимпийского движения поддерживают возвращение России в мировой спорт и не идут на поводу у группы русофобски настроенных государств, готовых на все, вплоть до шантажа в виде бойкотов спортивных соревнований, в результате которых пострадают как атлеты, так и зрители", — заявили РИА Новости в ведомстве. Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы. Ранее сообщалось, что сборная Украины по дзюдо бойкотирует чемпионат мира из-за допуска россиян.