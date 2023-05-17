Ряд министров спорта ЕС выступили против участия российских атлетов в Олимпиаде-2024 в Париже

Вопрос участия российских спортсменов в международных турнирах поднимался на встрече профильных министров спорта ЕС, которая проходила 15-16 мая в Брюсселе. Как говорится в сообщении по итогам Совета по образованию, молодежи, культуре и спорту ЕС, ряд министров в ходе заседания выразили солидарность с Украиной и "cвое решительное неcоглаcие c учаcтием роccийcких и белоруccких cпортcменов в крупных международных cпортивных турнирах, таких как предcтоящие Олимпийcкие и Паралимпийcкие игры в Париже". Якоб Форссмед, министр спорта Швеции, которая в настоящее время председательствует в ЕС, заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен пересмотреть свою позицию по допуску россиян на Олимпиаду. Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы. Ранее Европейские олимпийские комитеты (EOК) снова заявили о запрете выступления российских и белорусских спортсменов на Европейских играх в Польше.