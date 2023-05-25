Есть ли на Алтае спорткомплексы международного уровня

Импортозамещение, как правило, ассоциируется с промышленностью, сельским хозяйством и другими сферами экономики. Однако оно актуально и для спорта. Речь, в частности, о строительстве комплексов международного уровня, которые позволяют не только проводить соревнования, но и дают возможность отечественным спортсменам тренироваться на родине, что, помимо всего прочего, обеспечивает существенную экономию финансовых средств.

© Российская Газета

В Алтайском крае такой спорткомплекс действует уже пять лет. В 2018 году на Барнаульском гребном канале прошел международный коммерческий турнир "Кубок чемпионов", а в 2021-м - один из этапов Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, где спортсмены боролись за несколько путевок в олимпийский Токио.

Видео дня

В Республике Алтай объект соответствующего уровня появился совсем недавно. В прошлом году на всесезонном курортном комплексе "Манжерок" впервые с 1976 года прошли горнолыжные старты уровня Кубка России. А в конце января 2023-го там состоялись уже международные соревнования в слаломе и слаломе-гиганте - Кубок курорта "Манжерок". В этих стартах приняли участие спорт-смены из семнадцати регионов России, а также гости из Беларуси, Сербии, Казахстана, Ирана, Аргентины. Среди почти 150 соискателей наград можно было встретить горнолыжников с опытом Олимпиад и Универсиад, призеров этапов Кубка мира и Европы.

В чем достоинства горнолыжных трасс нового спорткомплекса?

- Главным горнолыжным параметром является перепад высот, то есть расстояние от точки старта до точки финиша, - напомнил Сергей Кизилов, член бюро президиума Федерации горнолыжного спорта России, начальник мужской горнолыжной трассы на Олимпиаде в Сочи 2014 года, директор Алтайской краевой спортивной школы олимпийского резерва "Горные лыжи". - В этом плане "Манжерок" в нашей стране занимает второе место после Сочинского комплекса - 850 метров. Здесь можно проводить старты по всем горнолыжным дисциплинам. Остальные объекты - на Камчатке, в Южно-Сахалинске, Красноярске, Кемеровской области, на Урале и в Мурманской области - уступают горноалтайскому в плане перепада высот. Например, в кузбасском Шерегеше он составляет около 650 метров. Вторым важным параметром считается наличие на склонах искусственного снега, третьим - наличие современных скоростных канатных дорог гондольного и кресельного уровней. По своему опыту скажу еще об одном ценном достоинстве, связанном с грамотной работой всех технических служб спорткомплекса (в частности, службы трасс, службы канатных дорог, службы системы снегообразования и спасатели), что очень существенно во время проведения соревнований. Многие из представителей этих служб раньше работали в Сочи.

Стоит подчеркнуть, что на всех серьезных горнолыжных соревнованиях используется искусственный снег, дающий лыжнику, в отличие от натурального, более быстрое скольжение. К тому же искусственный снег держится на трассе дольше. Корреспондент "РГ" побывал на трассах "Манжерока" во второй декаде мая - снег там до сих пор лежал, а вокруг все было зеленело. В будущем, по словам Сергея Кизилова, на одной из трасс реально увеличить объем искусственного снега и кататься вплоть до июня.

- Спорт и туризм во всем мире идут нога в ногу, - подчеркивает он. - Это очень полезный симбиоз. Достаточно изучить опыт горнолыжных курортов в Европе. Они стали знаменитыми на весь мир после проведения там крупнейших международных турниров.

На "Манжероке" общая протяженность горнолыжных трасс самых разных категорий сложности (от "зеленой" до "черной") на горе Малая Синюха в сезоне 2022-2023 годов составляла 22 километра. Нынешним летом планируется установка еще двух кресельных дорог и увеличение совокупной длины трасс до 60 километров. Еще один козырь нового спорткомплекса - равноудаленность от Запада и Востока России. По сути горнолыжный курорт находится в центре страны. Это удобно и спортсменам, и туристам. Сейчас условный москвич летит четыре с половиной часа до Горно-Алтайска, а оттуда - пятнадцать минут до "Манжерока". Чтобы добраться из столицы России до курортов той же Австрии, понадобится не менее пяти часов.

- Важно, что и руководство курорта, и руководство Республики Алтай идут навстречу пожеланиям спортивных кругов, - отмечает Сергей Кизилов. - В новом горнолыжном сезоне снова запланировано проведение Кубка страны и всероссийские соревнования детей до четырнадцати лет "Надежды России" с участием порядка 250 юных спортсменов. Знаю, что, помимо горнолыжников, в проведении своих стартов на "Манжероке" заинтересованы сноубордисты и фристайлеры. Кроме того, рассматривается возможность тренировочных сборов горнолыжников и сноубордистов. Всех их готовы разместить туристические базы Республики Алтай и Алтайского края. Есть примеры, когда собственники круглогодичных туркомплексов селят делегации по так называемому "спортивному тарифу", опуская цены практически в два раза.