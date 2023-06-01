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Авербух заявил, что отсутствие фигуристов из России обесценивает победы на чемпионате мира

Отсутствие российских спортсменов на чемпионатах мира по фигурному катанию и хоккею обесценивает достигнутые на этих турнирах победы. Такое мнение ТАСС в четверг высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

Авербух заявил, что отсутствие фигуристов из России обесценивает победы на чемпионате мира
© ТАСС

"Я не следил за чемпионатом мира по фигурному катанию, как и за чемпионатом мира по хоккею, мне не интересно, - сказал Авербух. - Поэтому не могу судить, как отсутствие наших спортсменов отразилось на интересе к этим турнирам. Но поскольку в хоккее и в фигурном катании мы являемся хедлайнерами, то это обесценивает победы, потому что они достигнуты без участия сильнейших".

"При этом у других повышается шанс подняться на пьедестал, и если это происходит, то у себя в стране спортсмен становится героем и популярность вида спорта у него на родине возрастает. Однако, бесспорно, отсутствие российских спортсменов обедняет соревнования", - отметил он.

Российские хоккеисты и фигуристы больше года не выступают на международных соревнованиях в связи с событиями на Украине. На последнем чемпионате мира по фигурному катанию три победы одержали представители Японии, одну - танцевальная пара из США. В 2021 году, до введения санкций, три золота на турнире завоевали российские фигуристы.

В хоккее 28-й чемпионский титул завоевала сборная Канады, в финале она обыграла команду Германии. Латвийская сборная стала третьей, впервые попав в число призеров чемпионата мира. Сборная России с учетом успехов команды СССР занимает второе место по числу побед на турнире (27).

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