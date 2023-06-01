Авербух заявил, что отсутствие фигуристов из России обесценивает победы на чемпионате мира

"Я не следил за чемпионатом мира по фигурному катанию, как и за чемпионатом мира по хоккею, мне не интересно, - сказал Авербух. - Поэтому не могу судить, как отсутствие наших спортсменов отразилось на интересе к этим турнирам. Но поскольку в хоккее и в фигурном катании мы являемся хедлайнерами, то это обесценивает победы, потому что они достигнуты без участия сильнейших".