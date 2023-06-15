Международная федерация лыжного спорта продлила лицензии российским паралимпийцам

"В 2022 году на чемпионате мира по зимним видам спорта, который проходил за полтора месяца до отстранения российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх в Пекине и международных соревнованиях, российские паралимпийцы триумфально выступили, завоевав 22 золотые медали и уверенно заняв первое общекомандное место с отрывом от сборной США в 12 золотых наград", - добавил он.