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Международная федерация лыжного спорта продлила лицензии российским паралимпийцам

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) подтвердила продление лицензий российских паралимпийцев и сохранила рейтинговые очки, заработанные россиянами в соревнованиях по лыжным гонкам, горнолыжному спорту и сноуборду в спортивном сезоне-2021/22. Об этом ТАСС в четверг сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Международная федерация лыжного спорта продлила лицензии российским паралимпийцам
© РИА Новости

"FIS подтвердила продление лицензий и сохранение рейтинговых очков российских паралимпийцев, заработанных в спортивном сезоне-2021/22. Для сохранения рейтинга ПКР предоставил в международную федерацию документы на 57 спортсменов по паралимпийским лыжным гонкам, сноуборду и горнолыжному спорту. Сохранение рейтинга позволит ПКР отправлять заявки на участие в крупных международных соревнованиях, таких как чемпионаты мира и Паралимпийские игры", - сообщил Рожков.

"В 2022 году на чемпионате мира по зимним видам спорта, который проходил за полтора месяца до отстранения российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх в Пекине и международных соревнованиях, российские паралимпийцы триумфально выступили, завоевав 22 золотые медали и уверенно заняв первое общекомандное место с отрывом от сборной США в 12 золотых наград", - добавил он.

В мае совет FIS продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой в связи с событиями на Украине. Глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе сообщила, что вопрос возвращения россиян на международную арену будет поднят не раньше сентября.

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