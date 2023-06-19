Канадская чемпионка захотела провести награждение за счет России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, канадка Меган Дюамель в Twitter заявила, что нужно провести церемонию награждения победителей и призеров командного турнира Игр 2022 года в Пекине за счет России.

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Спортсменка прокомментировала новость о том, что потери Международного союза конькобежцев (ISU) из-за недопуска российских спортсменов к участию в турнирах составили миллион долларов.

«На эти деньги провести шикарную церемонию для спортсменов из США, Канады и Японии, которые упустили олимпийский момент из-за российского обмана», — написала она.

10 июня в ISU заявили, что санкции против России и отсутствие сборной на соревнованиях привели к тому, что союз практически не получал доходов от медийных прав и рекламы из России. По их подсчетам, они недополучат около одного миллиона швейцарских франков (около 91,6 миллиона рублей) в 2023 году.