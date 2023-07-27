Министр спорта высказался о шансах России на участие в Олимпиаде-2024

Решение министерства молодежи и спорта Украины отменить запрет на участие украинских атлетов в соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии является "торжеством разума". Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. "Я всегда говорил, что спорт является и должен являться вне политики. Поэтому любое политическое вмешательство в дела спорта является абсолютным злом. В данном случае разум восторжествовал", – приводит ТАСС его слова. Ранее журналисты сообщили, что украинский Минспорт принял решение снять запрет на участие украинских атлетов в соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии, выступающими под нейтральным флагом. Отмечается, что решение позволит Украине участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. До этого стало известно, что Международный олимпийский комитет не пригласит Россию к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже в установленную дату 26 июля. По данным комитета, решение объясняется введенными против РФ санкциями. Кроме того, комитет не пригласит на Олимпиаду Национальный олимпийский комитет Гватемалы, которые был отстранен еще в сентябре 2022 года.