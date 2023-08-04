Пушкинский музей временно закрыли после эвакуации посетителей

Пушкинский музей в Москве временно закрыли после срабатывания сигнализации. Об этом учреждение культуры сообщило в Telegram-канале. Посетителей из музея эвакуировали, закрытие объяснили техническими причинами. Точное время возобновления работы музея пока неизвестно. "Если ваш визит в музей сегодня еще не состоялся или был прерван эвакуацией, и вы не успели осмотреть экспозицию, можно дождаться открытия и прийти сегодня в любое время до окончания работы музея либо в течение 10 дней заполнить электронную форму заявления на возврат стоимости билета или путевки", - уточнили в музее, добавив, что перенос посещения на другую дату не предусмотрен. В июне в Мариинском театре Санкт-Петербурга во время спектакля "Лебединое озеро" зрительница распылила перцовый баллончик. После инцидента зрители были эвакуированы. Пострадали несколько детей, родители отвезли их в больницу.