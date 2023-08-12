Тренер по конькобежному спорту назвал причину конфликта с 20-летней спортсменкой

Тренер по конькобежному спорту Александр Кардаков опроверг обвинения в том, что он избил 20-летнюю спортсменку. Об этом сообщает портал E1.

Наставник раскрыл подоплеку конфликта со спортсменкой, который продолжается уже давно. Причиной стали коньки для профессиональных конькобежцев. Они стоят 150 тысяч рублей.

Кардаков рассказал, что Юлия Епифанова тренировалась у него в училище, но потом перешла к другому тренеру. При этом она не отдала дорогие коньки, которые «на учете в училище стоят» и числятся за Кардаковым. С тех пор прошло уже два года, сейчас у тренера много новых занимающихся и плохо с инвентарем.

Кардаков заявил, что сегодня на челябинском стадионе всё происходило не так, как изложила Епифанова.

«На тренировке я подошел к ней и забрал коньки. Она на меня накинулась, брызнула в лицо баллончиком два раза, я на один глаз вообще ослеп», - рассказал тренер.

По его словам, он не мог бить спортсменку, поскольку «вообще ничего не видел», и только защищался. Он отметил, что спортсменка била его кулаками, я просто держал руки перед собой. В одной руке у него были коньки, в другой – рюкзак.

Тренер уже обратился в травмпункт, где ему сказали, что повреждена сетчатка.