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Тренер по конькобежному спорту назвал причину конфликта с 20-летней спортсменкой

Тренер по конькобежному спорту Александр Кардаков опроверг обвинения в том, что он избил 20-летнюю спортсменку. Об этом сообщает портал E1.

Тренер по конькобежному спорту назвал причину конфликта с 20-летней спортсменкой
© РИА Новости

Наставник раскрыл подоплеку конфликта со спортсменкой, который продолжается уже давно. Причиной стали коньки для профессиональных конькобежцев. Они стоят 150 тысяч рублей.

Кардаков рассказал, что Юлия Епифанова тренировалась у него в училище, но потом перешла к другому тренеру. При этом она не отдала дорогие коньки, которые «на учете в училище стоят» и числятся за Кардаковым. С тех пор прошло уже два года, сейчас у тренера много новых занимающихся и плохо с инвентарем.

Кардаков заявил, что сегодня на челябинском стадионе всё происходило не так, как изложила Епифанова.

«На тренировке я подошел к ней и забрал коньки. Она на меня накинулась, брызнула в лицо баллончиком два раза, я на один глаз вообще ослеп», - рассказал тренер.

По его словам, он не мог бить спортсменку, поскольку «вообще ничего не видел», и только защищался. Он отметил, что спортсменка била его кулаками, я просто держал руки перед собой. В одной руке у него были коньки, в другой – рюкзак.

Тренер уже обратился в травмпункт, где ему сказали, что повреждена сетчатка.

«За 40 лет моей тренерской работы такого ни разу не было. Мне уже 68 лет, а она здоровая, вес 90 килограмм», - добавил Кардаков.

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