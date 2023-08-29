Рекорд Прохоровой по покорению Эльбруса утвердили в России

«Друзья, я наконец хочу вам рассказать!



Что некоторое время назад мне всё-таки вручили документы на рекорд за восхождение на Эльбрус. На данный момент у меня на руках диплом и значок рекордсмена России (пока что). Международные документы в обработке, я буду делиться с вами статусом.



Я хочу сказать вам всем огромное спасибо за заботу и поддержку. Это 100% была наша с вами общая победа, потому что меня поддерживали столько людей, что невозможно было иначе.



Я и правда сильный мечтатель и хорошо умею мечтать, а ещё, оказывается, и делать. Прекрасно, что меня научили. Спасибо ещё раз, друзья, поздравляю всех нас», – написала спортсменка в своём телеграм-канале.