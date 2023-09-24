Конгресс IBSF не рассматривал вопрос возвращения российских бобслеистов и скелетонистов

Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) не стал обсуждать допуск российских спортсменов на соревнования. Об этом сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов, передаёт ТАСС.

Пегов напомнил, что в прошлом году на конгрессе IBSF решили отстранить российских спортсменов, но пообещали допуск к соревнованиям в дальнейшем, если «ситуация улучшится». Сегодня в пригороде Барселоны состоялся конгресс 2023 года, однако позитивных новостей он не принёс.

«К сожалению, исполком IBSF не посчитал возможным изменить данное решение и вынести это на рассмотрение сегодняшнего конгресса», – заявил Пегов, участвовавший в мероприятии IBSF.

По его словам, атмосфера на мероприятии была спокойной, хотя и делались «некоторые негативные выпады в адрес российской делегации со стороны отдельных участников».