На конгрессе IBSF не обсуждалось возвращение российских бобслеистов и скелетонистов

«В прошлом году на конгрессе Международной федерации бобслея и скелетона было принято решение, в котором говорится, что все спортсмены Федерации бобслея России или спортсмены, иным образом связанные с Федерацией бобслея России, временно отстраняются от участия в соревнованиях IBSF до дальнейшего уведомления и до тех пор, пока ситуация не улучшится настолько, чтобы допуск для команд Федерации бобслея России или команд, иным образом связанных с Федерацией бобслея России, мог быть восстановлен. Исполнительный комитет имеет право отменить временное отстранение частично или в полном объеме, как только это станет разумно целесообразным с учетом оценки обстоятельств, приведших к принятию данной меры. К сожалению, исполком IBSF не посчитал возможным изменить данное решение и вынести это на рассмотрение сегодняшнего конгресса», — цитирует ТАСС президента Федерации бобслея России Анатолия Пегова, принимавшего участие в работе конгресса.