Елена Вяльбе порекомендовала трансгендерам идти в фигурное катание.

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«Очень надеюсь, что трансгендеров не будут пускать в циклические виды спорта. Пусть мужчины переделанные идут в фигурное катание, чтобы там над ними люди поиздевались.

В художественную гимнастику. Наверное, тоже будет очень весело. Но в циклических видах спорта – нет.

А вообще, я бы предложила сейчас величайшему спортсмену и огромному руководителю всего спортивного движения Томасу Баху срочно открыть новый Международный олимпийский комитет и назвать его гендерным-перегендерным, уж не знаю как.

И вот пускай все эти люди, у которых мозги почему-то перестали работать нормально, которые, видимо, не от мамы и папы появились на свет, а от чего-то другого, вот пусть они там соревнуются.

И у них даже болельщики будут. Пусть он и возглавит это все. А нас, нормальных людей, пусть не трогают.