Глава ОКР сравнил сбежавшего зятя с крысой

«То, что он уехал, меня мало волновало. Он сделал собственный выбор. С моей точки зрения, этот выбор абсолютно неправильный, ложный. Думаю, он сам поймет это когда-нибудь.



Для меня было более важно, чтобы Соня не сделала ошибок. И поэтому, когда она осталась, я как отец испытал чувство гордости за своего ребенка. И второй важный момент: в сложные для страны времена с корабля бегут только крысы. Чтобы крысой не стать, порой приходится принимать сложные решения», — сказал Поздняков.