Скандал в российском биатлоне: участникам первенства России в Уфе не хватило роллеров — почему и кто виноват?

На летнем первенстве России в Уфе участникам не хватило качественного инвентаря.

Первенство России по биатлону среди спортсменов 17–18 лет в Уфе началось со скандала. Организаторы не смогли предоставить всем участникам одинаковые лыжероллеры, в итоге спортсмены побегут на своём инвентаре.

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Как такое вообще произошло? Давайте разбираться.

Первенство должно было пройти на российских лыжероллерах «Эльва». В Уфу инвентарь должен был приехать из Саранска, где на этих роллерах отбежали участники только-только завершившегося первенства России среди спортсменов 15–16 лет. Да, роллеры катаются с одного соревнования на другое, с лыжных на биатлонные и обратно. Потому что сейчас в России необходимое количество «ролей» для проведения больших стартов могут обеспечить только фирмы-производители или официальные поставщики.

Но что-то пошло не так. И участникам уфимских соревнований объявили о том, что они должны бежать на своём инвентаре. У кого нет – выдадут организаторы. Конечно, такое не практикуется, потому что роллеры у всех разные. Но в данном случае решение уже принято. Соревнования отменять не будут.

«Организаторов соревнований подвёл контрагент. Роллеров привезли только 60 пар, а качество вызвало сомнения в безопасности их использования. На общем совещании тренеры приняли решение бежать на своих, у кого нет – тем предоставят организаторы», – прокомментировал «Чемпионату» ситуацию вице-президент СБР Иван Мелихов, который находится в Уфе.

Безусловно, из непростой ситуации выйдут. Тем более что в столице Башкирии находится сейчас и юношеская сборная России, которая обеспечена инвентарём в полном объёме. И эти роллеры тоже задействуют.

Но бежать на чужих роллерах – такое себе удовольствие. Хорошо, если получится не разложиться на спусках. Однако потеря времени колоссальная, потому что колёса будут уводить, ведь они сточены под конкретного спортсмена. Но гораздо хуже бежать на инвентаре, который вообще не отвечает требованиям безопасности. С этим согласился и руководитель компании «Эльва-Спорт» Павел Никулин, который привёз роллеры в Уфу.

«В Саранск на первенство среди спортсменов 15–16 лет мы привезли 100 пар роллеров. Соревнования провели, все счастливы. Конечно, впритирочку было по количеству, поскольку только парней стартовало 140 человек. Но организаторы старт на две группы разделили, 80 человек сразу стартовали, а с 81-го с перерывом пошла вторая волна.

Дальше у нас были ровно сутки на ревизию роллеров, и мы поняли, что износ колёс таков, что их нельзя в работу пускать. Перебрали – только 60 пар рабочих, которые я готов дать, остальные нужно убирать. 25 сентября сообщил об этом организаторам первенства в Уфе – главному судье и техническому делегату, что роллеров могу предоставить только 60 пар. Задал вопрос, можем ли провести волновой старт, разделив спортсменов, чтобы роллеров на всех хватило.

У лыжников такое делается регулярно, и никаких вопросов не возникает. Но мне сказали, что есть регламент соревнований и вносить в него изменения нельзя. Потом мы пообщались с вице-президентом СБР Иваном Мелиховым, которому я объяснил, что пошёл износ колёс, из-за чего их нельзя использовать. Мы не рассчитывали, что у лыжников, которые бегут на нашем инвентаре, будет такое количество соревнований в нынешнем сезоне.

Я предложил привезти имеющиеся роллеры, но на них не тренироваться, а только лишь бежать гонки, поскольку за время тренировок спортсмены окончательно инвентарь «ушатают». Первоначально на это было получено согласие, как и на то, чтобы раздвинуть время старта между спортсменами.

Я приехал в Ижевск с имеющимися роллерами и после этого получил информацию, что тренировка будет именно на них. Парни покатались от души, чтобы проверить, как ведёт себя инвентарь. И в итоге технический делегат принял решение, что на наших роллерах соревнования проводиться не будут. Ну и зачем тогда мы приезжали? Я ведь объяснял, что наши роллеры устали. Можно было заранее объявить спортсменам, чтобы привозили свои роллеры.

У нас с ФЛГР и СБР нет подписанного договора, только устные соглашения. Весной, когда утверждается календарь, я точно знаю, какие соревнования будут проводиться на «Эльвах», и готовлюсь к ним. Я работаю бесплатно, роллеры привожу на старты. По сути, для меня соревнования – нативная реклама своей продукции. Понятно, что, если бы был договор, нам пришлось бы из кожи вылезти и сделать новые роллеры. Но сейчас нам это невыгодно, так как роллерный комитет намерен тип роллеров на следующий сезон поменять. А эти 100 пар у меня в любом случае последний сезон, они в утиль идут. На следующий год будут новые, и уже не 100, а 120 пар.

Конечно, я понимаю, что это бьёт по репутации нашей фирмы. Потому сразу звонил и говорил о возникшей ситуации, потому что понимал – приеду и облажаюсь. Мне сказали – приезжай, не облажаешься. Я приехал и облажался в итоге. В целях безопасности спортсменов действительно проще было снять роллеры с соревнований. Нам нет смысла подставляться, это бьёт по репутации вдвойне. С моей стороны проще не выдать роллеры, чем поубивать спортсменов», – объяснил своё видение «Чемпионату» Никулин.

По информации «Чемпионата», решение отказаться от «Эльвы» было принято сразу после того, как спортсмены провели официальную тренировку и выразили возмущение инвентарём, который был настолько изношен, что не соответствовал никаким требованиям. Дело совершенно не в количестве роллеров – и на 60 парах судьи готовы были провести соревнования, сделав волновой старт – а в их качестве. Собственно, это и признали в «Эльве». Организаторы пошли на единственный оставшийся вариант, чтобы провести соревнования. На этом летние чемпионаты завершаются.