Олимпийский чемпион Уайлд заявил о борьбе за российских спортсменов

Олимпийский чемпион в параллельном гигантском слаломе Вик Уайлд рассказал о том, как он борется за то, чтобы российские спортсмены получили возможность выступать на международных турнирах. Его слова приводит «Спорт день за днем».

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Спортсмен заявил, что собирается представлять Россию в Международном олимпийском комитете (МОК) и бороться за права российских спортсменов. Для этого он обратился в Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта, однако решение еще не было принято.

В октябре 2022 года Уайлд объяснил решение остаться в России. Сноубордист заявил, что нужен стране. Он добавил, что для него отъезд — это попытка убежать от проблем, а не способ решить их.