Гуляев рассказал, на каких стартах конькобежцы и шорт‑трекисты получат призовые

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил «Матч ТВ», что в этом сезоне количество стартов с призовыми для спортсменов от федерации будет увеличено.

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В прошлом сезоне призовые разыгрывались только на многоборских соревнованиях.

— В этом году призовые будут разыгрываться на Кубке Содружества в рамках соревнований «Памяти Б. И. Шавырина», чемпионатах России в многоборье по конькобежному спорту и шорт треку плюс на финалах Кубка России. Хотелось бы иметь больше возможностей для увеличения призового фонда, мы работаем над этим, хотя время, безусловно, сложное.

— Не было идеи вручить денежный приз за топовый результат? Например, за топ 10 в мировом рейтинге?