Гуляев рассказал, на каких стартах конькобежцы и шорт‑трекисты получат призовые

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил «Матч ТВ», что в этом сезоне количество стартов с призовыми для спортсменов от федерации будет увеличено.
В прошлом сезоне призовые разыгрывались только на многоборских соревнованиях.
— В этом году призовые будут разыгрываться на Кубке Содружества в рамках соревнований «Памяти Б. И. Шавырина», чемпионатах России в многоборье по конькобежному спорту и шорт треку плюс на финалах Кубка России. Хотелось бы иметь больше возможностей для увеличения призового фонда, мы работаем над этим, хотя время, безусловно, сложное.
— Не было идеи вручить денежный приз за топовый результат? Например, за топ 10 в мировом рейтинге?
— Это отдельная история. Хотим, помимо уже озвученных призовых, за самый значимый результат разыграть денежный приз. Пока эту идею прорабатываем, — сказал Гуляев «Матч ТВ».