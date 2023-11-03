Конькобежка Фаткулина впервые после декрета выступила на соревнованиях

Призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Ольга Фаткулина впервые после перерыва в карьере выступила на соревнованиях.

Фаткулина брала паузу в карьере в связи с рождением ребенка после Олимпийских игр 2022 года в Пекине.