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Конькобежка Фаткулина впервые после декретного отпуска выступила на соревнованиях

Призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Ольга Фаткулина впервые после перерыва в карьере выступила на соревнованиях.

Конькобежка Фаткулина впервые после декрета выступила на соревнованиях
© globallookpress.com

Фаткулина брала паузу в карьере в связи с рождением ребенка после Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

В пятницу на первом этапе Кубка России в Коломне на дистанции 500 метров она показала результат 40,04 секунды.