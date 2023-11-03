Конькобежка Фаткулина впервые после декрета выступила на соревнованиях

Конькобежка Фаткулина впервые после декретного отпуска выступила на соревнованиях
Призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Ольга Фаткулина впервые после перерыва в карьере выступила на соревнованиях.
Фаткулина брала паузу в карьере в связи с рождением ребенка после Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
В пятницу на первом этапе Кубка России в Коломне на дистанции 500 метров она показала результат 40,04 секунды.
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Конькобежка Фаткулина впервые после декретного отпуска выступила на соревнованиях
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