Конькобежец Алдошкин: «Паспорт на месте, готовлюсь выступить в Санкт‑Петербурге»
Призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Даниил Алдошкин рассказал, что для него информация о потерянном им паспорте стала сюрпризом, а паспорт находится у него на руках и проблем с вылетом на следующие соревнования нет.
Ранее Telegram канал Mash сообщил, что Алдошкин потерял паспорт в аэропорту и теперь рискует не попасть на этап Кубка России, который пройдет в Санкт Петербурге 17–19 ноября.
— Не понимаю откуда взялась вся эта информация, но паспорт на месте, готовлюсь выступить в Санкт Петербурге. Сейчас на сборе, — сказал Алдошкин «Матч ТВ».
— Вы понимаете, что это буквально ваш второй звездный час после Олимпиады?
— По вниманию со стороны медиа, пожалуй, что да. Звонят люди, спрашивают что и как. Ну что ж, пусть пишут про конькобежный спорт. Приглашаю на Кубок России в Санкт Петербурге, посмотреть масс старт!
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Конькобежец Алдошкин: «Паспорт на месте, готовлюсь выступить в Санкт‑Петербурге»
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