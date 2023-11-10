Алдошкин: паспорт на месте, готовлюсь выступить в Санкт‑Петербурге

Призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Даниил Алдошкин рассказал, что для него информация о потерянном им паспорте стала сюрпризом, а паспорт находится у него на руках и проблем с вылетом на следующие соревнования нет.

© РИА Новости

Ранее Telegram канал Mash сообщил, что Алдошкин потерял паспорт в аэропорту и теперь рискует не попасть на этап Кубка России, который пройдет в Санкт Петербурге 17–19 ноября.

— Не понимаю откуда взялась вся эта информация, но паспорт на месте, готовлюсь выступить в Санкт Петербурге. Сейчас на сборе, — сказал Алдошкин «Матч ТВ».

— Вы понимаете, что это буквально ваш второй звездный час после Олимпиады?