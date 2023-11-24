Швейцария подаст заявку на проведение зимней Олимпиады 2030 или 2034 года

Олимпийский комитет Швейцарии решил побороться за право проведение в стране зимних Олимпийских игр в 2030 или 2034 году, сообщается на сайте организации.

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На заседании генеральной ассамблеи в Берне члены федерации комитета единогласно поддержали планы проведения Олимпиады. Швейцария намерена организовать «децентрализованные» Игры, используя существующие объекты, располагающиеся в разных частях страны.

— Делегаты спортивных федераций Швейцарии послали решительный сигнал поддержки проекта, который может дать уникальный импульс швейцарскому спорту в целом, а также нашей стране, — заявил глава комитета Юрг Шталь.

В ноябре правительство Швеции подтвердило намерение подать заявку на проведение Олимпиады 2030. Также о желании выдвинуть заявку ранее объявил Национальный олимпийский комитет Франции, власти Саппоро (Япония) в октябре решили отозвать заявку на Игры 2030, но не отказались от планов побороться за Олимпиаду 2034.