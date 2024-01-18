Россиянина из норвежского клуба по бенди дисквалифицировали за нападение на судью

«Никаких смягчающих обстоятельств у этого поступка нет. Попытка ударить судью является очень серьезным инцидентом. Забота о судьях в спорте, по мнению комитета, очень важна и на нее нужно реагировать очень строго в целях общественной профилактики при возникновении подобных инцидентов», — сказано в заявлении лиги.