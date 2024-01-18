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Россиянин Осокин получил дисквалификацию за удар судьи в матче по бенди в Норвегии

Российский игрок клуба «Хевик» Дмитрий Осокин получил дисквалификацию за удар судьи в матче чемпионата Норвегии по бенди. Об этом сообщает NRK, ссылаясь на материалы лиги.

Россиянина из норвежского клуба по бенди дисквалифицировали за нападение на судью
© РИА Новости

14 января во время матча норвежского чемпионата против «Уллевола» судья Фредрик Бьерсет Вигснес удалил Осокина на десять минут. Россиянин в ответ напал на арбитра, толкнув его плечом и замахнувшись клюшкой. Он был дисквалифицирован до конца 2024 года.

«Никаких смягчающих обстоятельств у этого поступка нет. Попытка ударить судью является очень серьезным инцидентом. Забота о судьях в спорте, по мнению комитета, очень важна и на нее нужно реагировать очень строго в целях общественной профилактики при возникновении подобных инцидентов», — сказано в заявлении лиги.

После инцидента клуб принес извинения арбитру. Сам Осокин еще не высказывался на эту тему.

Выступающий за «Хевик» Осокин имеет гражданство России и Казахстана.

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