Российского игрока в бенди отстранили за удар судьи в Норвегии

Россиянина Дмитрия Осокина, представляющего клуб по хоккею с мячом «Ховик», отстранили до конца 2024 года за удар судьи во время матча. Об этом сообщает «РИА Новости».

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По данным агентства, во время матча по хоккею с мячом между «Уллеволом» и «Ховиком» 14 января, когда судья Фредрик Бьерсет Вигснес удалил Осокина на десять минут, россиянин толкнул его корпусом, а затем замахнулся на него клюшкой.

В норвежской лиге по бенди назвали противостояние судье умышленным ударом после удаления и остановки игры «очень серьезным и совершенно неприемлемым действием, которое не имеет никаких смягчающих обстоятельств».

«Попытка ударить судью также является очень серьезным инцидентом. Оба поступка хоккеиста имеют большую степень серьезности. Забота о судьях в спорте, по мнению комитета, очень важна и на нее нужно реагировать очень строго в целях общественной профилактики при возникновении подобных инцидентов», — добавили там.