Российского игрока в бенди отстранили за удар судьи в Норвегии
Россиянина Дмитрия Осокина, представляющего клуб по хоккею с мячом «Ховик», отстранили до конца 2024 года за удар судьи во время матча. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, во время матча по хоккею с мячом между «Уллеволом» и «Ховиком» 14 января, когда судья Фредрик Бьерсет Вигснес удалил Осокина на десять минут, россиянин толкнул его корпусом, а затем замахнулся на него клюшкой.
В норвежской лиге по бенди назвали противостояние судье умышленным ударом после удаления и остановки игры «очень серьезным и совершенно неприемлемым действием, которое не имеет никаких смягчающих обстоятельств».
«Попытка ударить судью также является очень серьезным инцидентом. Оба поступка хоккеиста имеют большую степень серьезности. Забота о судьях в спорте, по мнению комитета, очень важна и на нее нужно реагировать очень строго в целях общественной профилактики при возникновении подобных инцидентов», — добавили там.
Позже спортивный директор «Ховика» Эсбен Хансен выступил с извинениями в адрес судьи. Сам Осокин никак не объяснил свой поступок. Отмечается, что он может оспорить свое отстранение.