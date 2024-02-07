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На зимней Спартакиаде выступят 39 белорусских спортсменов

Белорусская делегация на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов будет представлена 39 атлетами. Об этом сообщает агентство БелТА.

На зимней Спартакиаде выступят 39 белорусских спортсменов
© РИА Новости

Белорусские атлеты выступят в биатлоне, конькобежном спорте, шорт-треке, фигурном катании, лыжной акробатике, лыжных гонках и горнолыжном спорте. В состав делегации также вошли 28 тренеров и специалистов. Белорусы выступят вне основного зачета.

Зимняя Спартакиада пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года в пяти регионах России. Всего будет разыграно 108 комплектов наград в олимпийских видах спорта: биатлон, бобслей, скелетон, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, шорт-трек, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, ски-альпинизм, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей.

Зимние виды спорта