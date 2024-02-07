На зимней Спартакиаде выступят 39 белорусских спортсменов

Белорусская делегация на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов будет представлена 39 атлетами. Об этом сообщает агентство БелТА.

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Белорусские атлеты выступят в биатлоне, конькобежном спорте, шорт-треке, фигурном катании, лыжной акробатике, лыжных гонках и горнолыжном спорте. В состав делегации также вошли 28 тренеров и специалистов. Белорусы выступят вне основного зачета.