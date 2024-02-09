Нераскрывшееся кольцо с церемонии Игр‑2014 показали фигуристы на открытии Спартакиады

— Десять лет Зимним Олимпийским играм в Сочи, богатых на удивительные рекорды! За минимальные сроки специалисты выполнили объем работ, на который понадобилось бы 52 года! Олимпиада подарила более 100 знаковых спортивных объектов! Российская сборная заняла первое место в командном зачете по числу медалей! Все эти события стали ярчайшим воспоминанием в современной истории России, а игры навсегда остались жаркими, зимними и нашими! — сказал диктор на арене перед номером «Нераскрывшееся кольцо».