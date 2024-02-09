Нераскрывшееся кольцо с церемонии Игр‑2014 показали фигуристы на открытии Спартакиады
Нераскрывшееся кольцо с церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи стало темой одного из номеров на церемонии открытия Спартакиады сильнейших.
Церемония открытия проходит в эти минуты на арене «Трактор» в Челябинске. Фигуристы показали нераскрывшееся кольцо.
В 2024 году Играм в Сочи исполняется десять лет. На церемонии открытия Олимпиады 7 февраля не раскрылась одна из снежинок, которая отображала одно из пяти олимпийских колец.
— Десять лет Зимним Олимпийским играм в Сочи, богатых на удивительные рекорды! За минимальные сроки специалисты выполнили объем работ, на который понадобилось бы 52 года! Олимпиада подарила более 100 знаковых спортивных объектов! Российская сборная заняла первое место в командном зачете по числу медалей! Все эти события стали ярчайшим воспоминанием в современной истории России, а игры навсегда остались жаркими, зимними и нашими! — сказал диктор на арене перед номером «Нераскрывшееся кольцо».
«Хочется выступить на международных стартах, у всех спортсменов есть такая цель. Есть желание посетить Японию, Китай» — фигуристка Ципухина
Нераскрывшееся кольцо с церемонии Игр‑2014 показали фигуристы на открытии Спартакиады
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