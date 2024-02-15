Определились полуфиналисты турнира по керлингу на Спартакиаде среди смешанных пар

Сборные Санкт Петербурга, Московской, Иркутской и Новосибирской областей квалифицировались в полуфинал турнира по керлингу на Спартакиаде сильнейших среди смешанных пар.

© Федерация кёрлинга России

По итогам девяти туров команда Московской области набрала девять очков и возглавила турнирную таблицу, второе место занял Санкт Петербург (7), третье — Иркутская область (7), Новосибирская область (6) стала четвертой.

Полуфиналы состоятся в пятницу, финал — в субботу.