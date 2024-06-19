Президент союза конькобежцев России провел встречу с президентом ISU

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщио, что в рамках конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) встретился с главой организации Чэ Ёл Кимом, отметив, что стороны настроены сохранять диалог.

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«Была личная встреча с президентом ISU. Это был хороший диалог. Мы рассказали, что делаем в плане развития конькобежного спорта и шорт‑трека в России. Я доволен итогами этой встречи. Отдельное спасибо за то, что она состоялась. Мы настроены вести диалог и продолжать нормальную рабочую коммуникацию с ISU», — приводит слова Гуляева «Матч ТВ».



59-й конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) прошёл с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе (США). Российские спортсмены не выступают на соревнованиях под эгидой ISU с 2022 года.