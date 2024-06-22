МОК выбрал место проведения Олимпийских игр в 2030 и 2034 годах

Как информирует пресс-служба МОК, спортивные чиновники мира одобрили места проведения зимних Олимпийских игр в 2030 и 2034 годах.

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Исполнительный совет Международного олимпийского комитета предложил избрать французские Альпы местом проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года, а последующие Игры 2034 года провести в американском Солт-Лейк-Сити (штат Юта).

На Олимпийские игры в Париже могут отобраться до 100 россиян

“Исполком МОК согласился с рекомендацией комиссии по проведению зимних Олимпийских игр устроить зимние Игры во Франции в 2030 году. В Солт-Лейк-Сити (США) спустя четыре года.



Оба кандидата являются опытными организаторами международных спортивных соревнований, стремящимися использовать наследие прошлых Олимпийских и Паралимпийских игр. Окончательное решение будет принято членами МОК на 142-й сессии в Париже с 22 по 24 июля”.

По информации республиканского портала Sports.tj, Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.



А последнюю Белую Олимпиаду, где было введено семь новых дисциплин спорта, два года назад принял у себя Китай.